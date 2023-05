Redenção: Professor de educação física é investigado em suposto caso de estupro de vulnerável

​Um professor de educação física do município de Redenção, no sul do Pará, está sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável, que teria como suposta vítima uma estudante de escola municipal onde o docente é lotado. Por nota, a Polícia Civil confirmou que “o caso está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente do município de Redenção”.

VEJA MAIS

Procurada, a Prefeitura de Redenção alega que pessoas fazendo-se passando por servidores da educação contactam os pais dos alunos via telefone para fazer denúncias sobre supostas violências sexuais. No entanto, a administração municipal está tomando as devidas providências junto aos órgãos públicos competentes para investigar esses casos.

A reportagem de O Liberal conversou com a mãe de uma aluna de 11 anos, ​​que teria sido vítima de abuso. Ela afirma que já vinha desconfiando que algo estava acontecendo. Mas, foi a partir de uma ligação, que ela acredita ter partido do próprio investigado, que ela passou a observar com mais atenção o comportamento da menina. Ainda segundo a mãe, no telefonema, um homem narrou detalhes sobre o crime.

Segundo ela, a menina, que tem epilepsia, “está estranha e não quer mais ir para a escola”. Diante dessa reação da filha, ela decidiu procurar a direção do colégio, mas, teria sido orientada a não acionar a polícia. Para ela, a instituição de ensino estaria tentando abafar o caso. Ela então procurou a delegacia da cidade e denunciou o ocorrido.

Na unidade policial, no dia das oitivas, a filha teria visto o agressor e “ficou em choque”, relatou a mãe. “Não foi só uma vez que aconteceu. Da última vez, ele se trancou com ela no banheiro”, informou a denunciante. De acordo com a mãe, para que a menina ficasse em silêncio o professor supostamente oferecia dinheiro.

A vítima foi submetida a exame sexológico que atestou "possível violência". A família aguarda encaminhamento para Marabá, onde a menina passará por procedimentos mais detalhados. Enquanto isso, o Conselho Tutelar vem oferecendo suporte psicológico à criança. “Ela não dorme direito, tem crises, tem febre”, relatou a mãe.

O que diz a Prefeitura de Redenção?

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Redenção. Por meio de comunicado, a gestão municipal informou que “pessoas, se passando por servidores da rede municipal de ensino de Redenção, estão ligando, de forma restrita, para pais de alunos matriculados em nossas unidades de ensino e fazendo falsas denúncias relacionadas a casos de violência sexual contra crianças e adolescentes”.

No mesmo comunicado, a Prefeitura pede ainda aos pais que "fiquem atentos e, caso recebam ligações com tais relatos, entrem em contato imediatamente com a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente, por intermédio do número (94) 99662-2306”.

“Informamos, ainda, que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (Semec) está tomando as devidas providências junto aos órgãos públicos competentes para a investigação. Compreendemos a preocupação de todos os pais e responsáveis e asseguramos que a segurança e o bem-estar de cada criança é nossa prioridade”, finaliza a mensagem.