Receita Federal apreende ‘super maconha’ no Aeroporto Internacional de Belém

Vinte quilos de maconha do tipo Skank, mais conhecida como “super maconha”, foram apreendidos pela Receita Federal, na tarde desta quinta-feira (5), no Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cans.

VEJA MAIS

O órgão responsável pela apreensão informou que a equipe de plantão da Inspetoria, em trabalho de análise de risco, desviou uma aeronave que vinha de Manaus (AM) e, passando a bagagem pelo scanner da Receita Federal, encontrou o entorpecente dentro da mala de um passageiro.

A droga e o suspeito foram encaminhados para o órgão competente, que é a Polícia Federal.

Acompanhe para mais informações.