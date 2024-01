Rebocadores naufragam e vazam óleo em rio próximo à Ilha de Outeiro

Dois rebocadores naufragaram na madrugada desta sexta-feira (19), no Furo do Maguari, próximo à ponte de Outeiro, distrito de Belém. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que houve vazamento de óleo no rio. Ninguém ficou ferido.

Os rebocadores seriam de uma empresa de transporte e logística de cargas do Grupo Unirios. A responsável pelas duas embarcações foi contactada pela redação integrada de O Liberal, mas ainda não respondeu ao contato.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) foi acionada para apurar as circunstâncias do afundamento das embarcações e perícias já foram requisitadas para esclarecer o incidente.

A reportagem também solicitou nota ao Grupamento Fluvial da Polícia Militar e aguarda o retorno.