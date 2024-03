‘Raiad’ é morto a tiros por suspeito em bicicleta em Ananindeua

Um homem identificado apenas como “Raiad” foi morto a tiros na rua Ayrton Sena, na comunidade Jardim Nova Esperança, no conjunto 40 Horas, em Ananindeua, na noite de quarta-feira (27). De acordo com informações fornecidas por moradores locais, o ​rapaz que seria dependente químico e tinha registros anteriores com a polícia, foi surpreendido por um suspeito enquanto caminhava pela rua.

O assassino, que estava em uma bicicleta, disparou pelo menos quatro tiros contra “Raiad”, antes de fugir do local.

Após o crime, os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou rapidamente ao local e conduziu “Raiad” ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). No entanto, a vítima foi declarada morta ao chegar ao hospital.

No local do crime, poucos vestígios da violência. O asfalto estava sujo de massa encefálica, indicando que os disparos atingiram a cabeça da vítima.

Por meio dos primeiros levantamentos realizados pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, verificou-se que “Raiad” saiu recentemente da prisão e que, na semana anterior, havia escapado de um atentado semelhante no mesmo conjunto residencial, onde o suspeito também estava em uma bicicleta.

A Polícia Civil do Pará está agora encarregada de investigar o caso, com o objetivo de localizar o suspeito e esclarecer todos os detalhes que cercam o homicídio.