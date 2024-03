Homem tem casa arrombada e é morto a tiros, em Ananindeua

Um homem identificado como Lucidio Nazareno da Silva Muniz, de 60 anos, mais conhecido pelo vulgo ‘Lagartão’, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (27), no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, repassadas por familiares da vítima, homens armados arrombaram a casa e fizeram os disparos contra Lucidio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada via Centro Integrado de Operações (CIOp) para verificar um homicídio na passagem 15 de novembro e ao chegar no local se depararam com várias pessoas em frente a uma residência. No local, os agentes foram informados por familiares de Lucidio que o homem havia sido assassinado.

Ainda conforme as testemunhas, por volta de 4h da manhã, homens armados arrombaram a porta da cozinha da residência onde a vítima estava e teriam se apresentado como policiais. Lucidio acordou e foi ao local verificar a situação, momento em que os executores fizeram os disparos e correram do local. A PM informou que Lucidio já tinha passagem pela justiça e estava em liberdade.

Policiais civis estiveram no local realizando os levantamentos para dar início às investigações. Peritos da Científica também realizaram a verificação no corpo e a remoção.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte.