Radares de trânsito de Belém passam por aferição anual do Inmetro

Os radares fixos de trânsito de Belém estão passando por aferição de técnicos especializados da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A operação começou com a verificação de 24 dos 80 radares instalados na cidade. A aferição dos equipamentos iniciou no mês de fevereiro. Os dispositivos são responsáveis por monitorar a velocidade dos veículos e registrar infrações.

"A aferição é feita com uma periodicidade de 12 meses. Nos equipamentos que registram a velocidade regulamentada para aquela via", informou Antônio Quingosta, diretor de Mobilidade da Segbel. Atualmente em Belém existem os equipamentos de fiscalização eletrônica próprio para a velocidade, para o avanço do semáforo, o avanço sobre a faixa de pedestre e o que fiscaliza tráfego por faixas exclusivas.

O objetivo é garantir a precisão dos equipamentos e reforçar a transparência nas autuações de trânsito. Também é obrigatório pela legislação para que as multas, aplicadas pelos radares, sejam válidas, que os equipamentos estejam constantemente calibrados para impedir erros.

Durante o processo, são realizados testes rigorosos para assegurar que os equipamentos atendam às normas e padrões exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A aferição do Inmetro é essencial para garantir o correto funcionamento dos radares e a precisão das medições, assegurando que as infrações registradas sejam justas e fundamentadas. O procedimento fortalece a confiança da população no sistema de fiscalização eletrônica, garantindo que as penalidades sejam aplicadas com credibilidade e imparcialidade.

“Com essa ação, a Segbel reforça o compromisso com a transparência, a justiça nas autuações e a segurança no trânsito. Vamos garantir que os radares estejam devidamente aferidos, cumprindo sua função com precisão, legitimidade e total credibilidade”, destacou Erick Miranda, diretor de Trânsito da Segbel.

Nos próximos meses, a Segbel seguirá com a aferição dos demais radares. Durante os procedimentos, agentes de trânsito acompanharão as verificações, garantindo a segurança tanto dos profissionais envolvidos quanto dos motoristas que circulam nas proximidades.