​Quilombola que estava desaparecido em Alenquer, no Pará, é encontrado no Amapá

Foi encontrado e preso nesta quinta-feira (6), no município de Oiapoque, no Amapá, o líder quilombola Edilton Vilhena, de 32 anos, que estava desaparecido desde o último dia 30, em Alenquer, no Pará. O suposto desaparecimento ocorreu após o homem sacar uma quantia de aproximadamente R$ 100 mil, que seria da Associação Comunitária de Negros do Quilombo Pacoval (OACONQUIPAL), da qual Edilton era presidente.

As investigações da Polícia Civil do Pará e Polícia Civil do Am​​apá apontam que o líder quilombola teria sacado o montante e fugido para o estado vizinho.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com as autoridades policiais e aguarda retorno.

VEJA MAIS