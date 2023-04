Líder da comunidade quilombola Pacoval, em Alenquer, está desaparecido há uma semana

Edilton Vilhena, de 32 anos, está desaparecido desde o dia 30 de março. Ele é presidente da Associação Comunitária de Negros do Quilombo Pacoval (OACONQUIPAL) e também foi indicado para a compor a coordenação da Regional Baixo Amazonas da Malungu. O caso foi registrado junto à Polícia Civil de Alenquer, no oeste do Pará. Familiares e amigos chegaram a fazer um ato público, pedindo mais celeridade nas investigações.

O líder quilombola, como informam pessoas próximas, saiu da comunidade Pacoval, no dia 30 de março, para ir ao banco pagar contas, no centro de Alenquer. Mas desde então ele parou de se comunicar com a família e amigos. Também não houve respostas em contatos via redes sociais. Informações que ainda estão sendo investigadas apontam que, possivelmente, algum criminoso sabia da quantia que ele portava (cerca de R$ 100 mil), que era para despesas da comunidade.

De acordo com advogado a frente do caso, Márcio Arraes, todos estão muito apreensivos. “O que a gente espera tendo em vista o empenho das investigações é que cheguem à conclusão e a comunidade alenquerense possa ter uma resposta diante do desaparecimento desse líder comunitário”, disse.

Márcio também afirmou que outras autoridades como a Superintendência Regional e Delegacia Especializada de Desaparecidos de Belém jforam acionadas e estão trabalhando no caso.

Características de Edilton dos Santos Vilhena

O desaparecido tem 32 anos e foi para Alenquer com uma moto Honda Laranja, sem placa, mas de sua autoridade.

Se você viu Edilton Vilhena ou sabe seu paradeiro, entre em contato com o número: (93) 991437713- Márcio Arraes. Qualquer informação também pode ser repassada às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) , ou por meio do Eu Repórter. A identidade do informante será mantida em sigilo.