Desaparecido: vendedor de livros Lucivaldo Miranda de Castro desaparece misteriosamente em Belém

O vendedor de livros Lucivaldo Miranda de Castro, de 53 anos, está desaparecido desde o último sábado (25). O homem é morador do bairro da Condor, em Belém, é solteiro, não tem filhos e morava sozinho. Ele trabalhava em frente a uma escola no bairro de Nazaré, no centro da capital paraense.

De acordo Ana, irmã do desaparecido, Lucivaldo é evangélico e se congregava na igreja Universal. “Ele não bebia e nem fumava. Sua rotina era trabalho, casa e igreja”, contou. Na quarta-feira passada (22), a família recebeu uma ligação informando que ele teria surtado: “Nos disseram que ele surtou, pela segunda vez, e que saiu nu perto do Mangueirão”, completou.

No mesmo dia, as irmãs de Lucivaldo tentaram entrar em contato com ele, mas não conseguiram. Somente na quinta-feira (23) é que elas conseguiram contato com o irmão, que atendeu o telefone e falou normalmente com a família. Porém, no sábado (25), Ana foi até a casa do irmão e o proprietário informou que ele não estava mais lá.

Quais as características de Lucivaldo Miranda de Castro ?

Lucivaldo Miranda de Castro tem 53 anos, 1,75cm de altura e cabelo branco. A família segue em busca do homem desaparecido. Qualquer informação sobre Lucivaldo pode ser repassada para o contato da própria Ana. (91) 8551-4565. Outra opção é registrar as informações no Eu Repórter. Não é preciso se identificar.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora executiva de OLiberal.com, Ádna Figueira)