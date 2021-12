Quatro pessoas incendeiam posto da PM em região de garimpo de Itaituba

Um posto da Polícia Militar em Itaituba, na região de garimpo, foi atacado na madrugada desta quarta-feira (8). O local foi incendiado por um grupo de quatro pessoas. Pelo menos três já foram identificados e, pelos levantamentos iniciais, todos seriam adolescentes. As motivações do ataque estão sendo investigadas. Ninguém se machucou.

O ataque ocorreu por volta de 2h30. No momento, o posto policial estava vazio. Os militares que atuam no local estavam fora, numa ocorrência na região do garimpo Crepurizão. Quando retornaram, já encontraram o imóvel em chamas e com vários pertences dos policiais destruídos pelas chamas.

Apesar de identificados, os jovens ainda não foram apreendidos. A investigação sobre o ataque segue com a Polícia Civil e a PM está fazendo buscas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a PM e com a PC e aguarda um posicionamento.