Quatro homens são presos após PM encontrar arsenal escondido em embarcação no Pará

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar por associação criminosa e porte ilegal de armas e munições de fogo de grosso calibre nesta terça-feira (5/11) em uma área próxima a Abaetetuba, no nordeste paraense. De acordo com as autoridades, denúncias anônimas levaram à captura do quarteto após um cilindro ter sido encontrado em uma embarcação que vinha do Suriname, onde estava um cilindro que escondia fuzis AK-47, 556 e 762. Essa foi a maior apreensão de armamentos do tipo fuzil no Pará.

Uma equipe do 31º Batalhão da Polícia Militar (31º BPM) saiu em rondas pela malha fluvial de Abaetetuba, após o recebimento da denúncia, e identificou a embarcação de nome Beto vinda do Suriname, com destino a Abaetetuba. Nela foram encontrados 13 fuzis 556, e mais 3 fuzis 762, além de munições. Os armamentos e as munições foram identificados dentro de cilindros. Na ação, 4 homens que estavam na embarcação foram presos em flagrante.

"Mais uma ação Integrada feita pelas nossas polícias resultou na maior apreensão de fuzis no nosso estado, nos últimos oito anos. Isso mostra que todo o trabalho que vem sendo feito pelas forças de segurança resulta na desarticulação do crime organizado, inibindo e coibindo a criminalidade no Pará. Todo nosso trabalho integrado tem garantido resultados positivos e o maior enfrentamento à criminalidade já alcançada pelo estado", ressaltou Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

"Essa apreensão representa um baque muito grande nas organizações criminosas. Nessa ação foram apreendidos 16 fuzis, sendo 3 calibre 762 e 13 calibre 556, fruto de um trabalho integrado da Polícia Militar com a Polícia Civil, resultando na retirada desses fuzis, que sem dúvida, nós estamos evitando muitos crimes com essa grande apreensão de armamentos ocorrida na área de Abaetetuba. Trabalhamos por todo o Estado, com objetivo de reduzir a criminalidade, desarmando as organizações criminosas, e principalmente, sabendo que após a apreensão dessas armas de grosso calibre, estamos realizando mais uma conquista positiva, de forma integrada, para combater cada dia mais os crimes e garantir sempre mais segurança para todo o povo do Pará", falou Cel. PM. Dilson Júnior.

Todo o material encontrado foi encaminhado à Unidade de Polícia Civil de Abaetetuba e será periciado pela Polícia Científica do Estado. Os quatro homens passam por procedimentos cabíveis e vão responder pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de armas e munições de fogo, além de contrabando. As equipes policiais seguem na busca pelo dono da embarcação.

"O êxito dessas prisões é resultado de um trabalho intenso e contínuo da Polícia Civil em conjunto com todas as forças de segurança do Pará, que atuam em prol da ordem pública e bem-estar da sociedade paraense", disse o delegado geral de Polícia Civil, Walter Resende.