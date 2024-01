Polícia apreende drogas, armas e munição em Castanhal

Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam em uma cabana drogas, armas e munição, no ramal API, em Castanhal. Nenhum suspeito foi preso. Os policiais receberam denúncia anônima de que um grupo de pessoas armadas estaria no local. Várias viaturas se dirigiram até o ramal, mas ao chegarem ninguém foi encontrado.

Segundo informações da Polícia Militar foram apreendidos no total oito armas sendo: quatro espingardas de fabricação artesanal, uma espingarda escort calibre 12; uma pistola G2C 9mm (numeração ACE920892); uma pistola beretta (numeração de série AA143651B) pertencente ao acervo patrimônio da PMPA; uma pistola Tauros PT 24/7, calibre .40 (numeração SAU88407).

Também foram apreendidos quinze carregadores e 98 munições. Entre as munições apreendidas estão 41 munições calibre .40; 55 munições calibre 9mm; uma munição calibre 38; uma munição de calibre 36.

Dentre as drogas apreendidas foram quatro tabletee aparentemente de cocaína, uma porção de substância de maconha, cinco porções aparentemente de oxi e duas balanças de precisão. Além disso os policiais também encontraram quatro superfícies de impacto de colete balístico, dez estojos de munições de calibre não identificado e um notebook.

Em nota, a Polícia Civil informou que, após apuração da Polícia Militar, de denúncias sobre criminosos bando, na zona rural de Santa Izabel, foi apresentado à unidade policial do município quatro armas de fabricação artesanal, uma espingarda calibre 12, munições, três pistolas, carregadores de pistolas, munições, quatro superfícies de impacto de colete balístico, drogas e uma balança eletrônica.