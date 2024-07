Quatro homens armados fazem homem refém dentro de carro na Pratinha, em Belém

Dois suspeitos armados fazem um homem refém dentro de um carro na avenida Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha II, em Belém. A ação, que ocorre na noite desta quarta-feira (24/07), teve início por volta de 20hrs. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estariam cometendo assaltos desde o bairro do 40 horas e já estavam com a vitima no carro. Em certo momento, se depararam com uma viatura e a atitude suspeita chamou atenção. Teve início uma perseguição, até que o veículo foi cercado.

O Batalhão de Rotam está no local e faz a negociação com os suspeitos. Toda a pista está isolada, nos dois sentidos. Ainda conforme a PM, a dupla teria atropelado um motociclista, durante a tentativa de fuga. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o resgate do motociclista ferido.

Por volta de 21h15, os dois suspeitos exigiram que a polícia chamasse um familiar e tambem a imprensa, para fazer um 'ao vivo'. Essas seriam as condições para que a vítima fosse liberada.

