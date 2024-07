Assalto com 5 reféns nas Lojas Americanas da Marambaia termina com 2 suspeitos presos

O assalto com refém, registrado no início da tarde desta quinta-feira (4), nas Lojas Americanas do bairro da Marambaia, em Belém, terminou com os dois suspeitos presos. Eles fizeram cerca de cinco reféns. A ocorrência durou por volta das 14h30 às 15h20. Em nota, Americanas informou que “ ninguém ficou ferido na ação. A companhia acredita no trabalho das autoridades para minimizar a violência na região e segue contribuindo para a elucidação do caso ”.

Equipes de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do 27º Batalhão da Polícia Militar do Pará (PMPA) estiveram à frente da ocorrência.

"Eles estavam tentando iniciar o assalto aqui nas Lojas Americanas, quando o patrulhamento da área notou a movimentação estranha na loja e entrou para fazer a diligência e identificou que se tratava de um roubo. Nesse momento, os meliantes tomaram alguns reféns. Um dos elementos da dupla já havia trancado alguns funcionários em uma sala", relata o tenente coronel Thiago, do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Ele também conta que os dois suspeitos se renderam. Apenas um deles estava armado, o que fazia as pessoas de refém. Após a rendição, os suspeitos foram encaminhados para a Seccional da Marambaia. Vinte celulares e dois tablets foram apreendidos com os suspeitos. A moto em que a dupla estava também foi confiscada. O revólver apreendido com os suspeitos estava sem munição.