Homem morre em intervenção policial na Vila da Barca, em Belém

Um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, morreu em uma intervenção policial na noite de quarta-feira (3/07), na área da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém. As informações da Polícia Militar dão conta que um homem trocou tiros com uma equipe do Batalhão Águia, foi alvejado e morreu após dar entrada no hospital.

Segundo a PM, a equipe do águia realizava rondas por volta de 21h30 na área de palafitas quando se deparou com três homens em atitude suspeita no local. Ao perceberem a aproximação dos agentes, dois suspeitos pularam da ponte, para uma área de lama e o terceiro sacou uma arma de fogo e fez disparos contra os militares. Ao revidar o ataque, os agentes relataram que balearam o suspeito na região do peito.

Os agentes realizaram buscas na área pelos dois homens que fugiram, mas ninguém foi encontrado. O suspeito baleado foi socorrido e levado para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na 14 de março. Os médicos realizaram o atendimento, mas o homem não resistiu e evoluiu a óbito. Ainda conforme os relatos policiais, uma pistola taurus calibre 380, com cinco munições e um carregador foram apreendidos com o suspeito. O caso foi registrado na Delegacia da Sacramenta.