Quatorze presos fogem de unidade prisional em Santa Izabel do Pará

Quatorze detentos fugiram da Central de Custódia Provisória de Santa Izabel, na madrugada desta segunda-feira (6), na Região Metropolitana de Belém. O caso foi confirmado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que destacou que equipes policiais realizam buscas para localizar e capturar os evadidos.

Em nota, a Seap informou que as diligências contam com apoio da Polícia Militar. “A Corregedoria Penitenciária apura o caso, juntamente com a Divisão de Crimes Funcionais (DECRIF), que fará a apuração da conduta dos agentes responsáveis pela segurança”, comunicou.

Além disso, a Polícia Civil também se manifestou para esclarecer que investiga as circunstâncias da fuga. “Equipes estão em diligências para localizar os foragidos”, ressaltou.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram os foragidos logo após a fuga. Eles caminham por ruas próximas ao presídio e, em outros momentos, chegam a correr, possivelmente para se afastar rapidamente da área com maior presença policial.

Informações iniciais apontam que a fuga pode ter ocorrido por meio de um buraco feito em uma das celas onde o grupo de presos estava. Até o momento, não há mais detalhes oficiais divulgados sobre como ocorreu a fuga.