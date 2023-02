Quarto acusado de envolvimento na morte de empresário é preso em Ananindeua

Acassio Henrique Rocha Sodré foi preso preventivamente no início da tarde desta sexta-feira (3) preso na travessa WE 20, na Cidade Nova, em Ananindeua. A captura foi realizada por equipes da Polícia Civil do Pará (PCPA). Ele é acusado de envolvimento na morte do empresário e dono de uma loja de celulares, Ycaro Lucas Araújo Vila Nova. O crime ocorreu no dia 21 de dezembro do ano passado e a vítima foi morta a tiros dentro do próprio estabelecimento após um assalto em Castanhal, nordeste paraense.

Segundo o boletim da polícia, Acassio também estaria na condição de foragido do sistema penitenciário. As autoridades o capturaram por volta de 12h40.

O trabalho de localização do acusado foi realizado por equipes da 3ª Região Integrada de Segurança Pública (3ª RISP), do Núcleo de Inteligência e da Divisão de Homicídios (DH).

Relembre o caso

Ycaro estava dentro da loja de celulares quando um homem armado anunciou o assalto aos funcionários. O suspeito foi identificado como Henrique Llohan Andrade Silva. Ele trocou tiros com a vítima. O crime, que é tratado como latrocínio, ocorreu a pouco metros da Superintendência da PCPA.

O empresário morreu após ser socorrido, enquanto Henrique sobreviveu e a polícia o prendeu.

Wagner Martins de Lima, o segundo envolvido na morte de Ycaro, foi detido no dia 3 de janeiro deste ano, em Castanhal.

Na semana passada, na última sexta-feira (27), Marcos Vinícius Santos Pantoja, vulgo “Marco Doido” ou “MD40”, morreu após confronto com a polícia no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua.