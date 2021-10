Quadrilha de falsos policiais é presa em flagrante após cometer assaltos e extorsão

Cinco homens suspeitos pelos crimes de falsidade ideológica, roubo, furto e extorsão foram presos em flagrante na manhã deste sábado (2), no município de Cumaru do Norte, sul do Pará. Segundo informações da polícia, os criminosos se passavam por policiais militares para praticar assaltos e intimidar garimpeiros e autoridades públicas. Outros dois suspeitos de atuarem junto com o bando conseguiram fugir do cerco policial em um automóvel prata. As informações foram publicadas pelo portal Debate Carajás.

A Polícia Militar informou que o quinteto estava dentro de um Gol branco, fortemente armado, quando foi preso. Eles teriam, inclusive, intimidado o prefeito do município, Célio Cordeiro (MDB), pedindo dinheiro a ele para impedir uma possível "intervenção da polícia" no maquinário da prefeitura.

Ainda de acordo com a PM, a quadrilha já estava sendo monitorada há alguns dias na região, após denúncias de vítimas que foram enganadas pelos homens fardados. Com eles, foram apreendidos fuzis, pistolas, coletes, algemas, distintivos e o fardamento e veículo utilizado na prática dos crimes.

Os outros dois suspeitos conseguiram fugir. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e identificar outras pessoas envolvidas com a quadrilha. Quaisquer informações devem ser repassadas às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.