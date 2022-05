Protesto: moradores bloqueiam avenida Independência para pedir melhoras na via por conta de crateras

Populares fizeram um protesto na manhã desta quinta-feira (12), na avenida Independência, esquina com a avenida Guajará, próximo ao Hospital Santa Maria, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Eles reivindicaram melhoras na via, que segundo os manifestantes está muito esburacada, o que fez com que vários acidentes ocorrecem no local. A via havia sido bloqueada, mas foi liberada por volta das 12h15.

De acordo com informações da polícia, o protesto teve início por volta das 10h. Os populares bloquearam a avenida independência com entulhos e incendiaram pneus. Após a chegada da Polícia Militar, houve uma negociação e a via foi liberada, já por volta das 12h15. Não há registro de feridos ou maiores ocorrências.