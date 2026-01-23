Capa Jornal Amazônia
Protesto interdita Alça Viária na noite desta sexta-feira (23)

Moradores ateiam fogo em materiais no asfalto da rodovia; Rota do Pará se manifesta sobre ocorrência

O Liberal
fonte

Trabalhadores interditaram a Alça Viária com fogo na noite desta sexta-feira (23). (Reprodução redes sociais)

Um protesto interditou a Alça Viária no início da noite desta sexta-feira (23), causando o bloqueio do trânsito na rodovia PA-483, em Belém. Manifestantes, supostamente moradores de uma localidade próxima, atearam fogo em materiais na pista, formando longas filas de veículos em ambos os sentidos.

A Rota do Pará S.A., concessionária responsável pela Alça Viária, emitiu uma nota negando que as publicações sobre manifestações contrárias à empresa, na noite desta sexta-feira (23), sejam verídicas. A manifestação desta sexta-feira (23) não teve relação com a empresa. A empresa reforçou seu compromisso com a ética, transparência e repudiou qualquer desinformação ou fake news, destacando a importância de seus funcionários, usuários das rodovias e o desenvolvimento do Estado do Pará.

De acordo com o Centro Integrado de Operações (CIOP), o protesto já foi encerrado e o trânsito, liberado.

Segundo protesto na semana

Este é o segundo protesto registrado na Alça Viária nesta semana. Na manhã da última quarta-feira (21), um grupo de trabalhadores de uma empresa terceirizada da Rota do Pará S.A. também realizou um bloqueio. A manifestação ocorreu na praça de pedágio 08 da via.

O ato da quarta-feira (21) causou lentidão e bloqueou parcialmente o tráfego. As rotas de acesso entre as cidades de Belém, Barcarena e a região sul do Estado foram afetadas pela interdição.

Reivindicações dos trabalhadores

Os manifestantes da quarta-feira (21) alegaram atraso no pagamento de salários e serviços. Segundo eles, os débitos estariam pendentes desde outubro de 2025. Os trabalhadores são contratados por empresas subcontratadas da Rota do Pará S.A.

A concessionária é a responsável pela administração da Alça Viária. Os trabalhadores relataram que tentaram dialogar com a empresa contratante. No entanto, as tentativas de negociação não obtiveram sucesso.

Sobre a Rota do Pará S.A.

A Rota do Pará S.A. é a concessionária vencedora para a implementação de pedágio. Ela administra rodovias paraenses como a PA-150, PA-475, PA-483 e a Alça Viária de Belém.

A extensão total das vias sob concessão soma 526 km no Estado do Pará. O trecho vai de Marabá até Belém. Os valores dos pedágios variam de R$ 12 a R$ 108, conforme o tipo de veículo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

