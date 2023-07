Protesto fecha parte da rodovia BR-316, em Benevides; engarrafamento chega a 1,5 km

Um grupo de cerca de 20 pessoas ocuparam meia faixa da BR-316, na altura do km 21, em Benevides, Região Metropolitana de Belém (RMB), na tarde desta segunda-feira (24), como informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes da PRF acompanham o protesto. Os manifestantes pedem a instalação de radar no trecho e faixa de pedestre no local. Uma equipe da PRF está no local para orientar o fluxo de veículos.

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito segue de forma lenta no trecho e com engarrafamento. Até o início da tarde, o congestionamento já era de cerca de 1,5 km, que seguia aumentando. Parte da pista foi tomada por pneus. Os manifestantes seguem no local com faixas exigindo as reivindicações: “Radar urgente e faixa”, mostram um dos cartazes.

Uma outra equipe da PRF se dirigiu até o local, junto a uma equipe da Polícia Militar. O Ministério Público do Estado também foi ao protesto a fim de entrar em um acordo junto aos manifestantes.

Acidente

Na manhã do último sábado (22), um homem identificado como Luiz Alves Braga, de 73 anos de idade, foi atravessar a pista da rodovia BR-316, no km 21, sentido de entrada de Belém, no município de Benevides, e acabou sendo atropelado e morto no local. Guarnições da Polícia Rodoviária Federal e do 39º Batalhão da Polícia Militar, de Benevides, permanecem no local do fato.

O acidente fatal ocorreu por volta das 10 horas deste sábado. De acordo com as primeiras informações acerca do acidente, Luiz Alves Braga foi atravessar a pé pista quando acabou sendo atingido por uma camionete Fiat Touro de cor branca. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.