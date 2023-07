Idoso é morto em atropelamento na BR-316, em Benevides, neste sábado (22)

Um homem identificado como Luiz Alves Braga, de 73 anos de idade, foi atravessar a pista da rodovia-BR 316, no km 21, sentido de entrada de Belém, no município de Benevides, e acabou sendo atropelado e morto no local, na manhã deste sábado (22). Guarnições da Polícia Rodoviária Federal e do 39º Batalhão da Polícia Militar, de Benevides, permanecem no local do fato.

O acidente fatal ocorreu por volta das 10 horas deste sábado. De acordo com as primeiras informações acerca do acidente, Luiz Alves Braga foi atravessar a pé pista quando acabou sendo atingido por uma camionete Fiat Touro de cor branca. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A partir do acidente, formou-se um congestionamento de veículos na pista de entrdada de Belém. Essa situação obrigou os agentes da PRF a coordenarem o fluxo de carros de passeio e veículos pesados na BR-316, inclusive, nas duas pistas, considerando o movimento de saída de carros da capital paraense em direção às áreas de praia do Estado.