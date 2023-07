Carreta tomba na BR-316, em frente a cemitério em Marituba; veja como está o trânsito

O quarto final de semana de julho começou com acidente na BR-316, no começo da manhã deste sábado (22). Uma carreta saiu da pista e virou em frente ao Cemitério Parque das Palmeiras, em Marituba. Não há registro de pessoas feridas.

Carreta sai da pista e tomba na BR 316, em Marituba. Foto: Elisa Vaz / Especial O Liberal

Um vídeo que circula as redes sociais mostra que a carreta saiu da pista e subiu o canteiro. Tombada, populares investigam a cabine e as laterais. Até o momento não há informações do que causou o acidente. Veja como está o trânsito no local:

A equipe de reportagem de O Liberal entrou em contato com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN-PA), responsável pelo trecho e conforme a nota as informações sobre o acidente: "Departamento de Trânsito do Estado informa que o acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 22. Não houve registro de feridos. Equipes do Detran estão no local organizando o tráfego de veículos", finalizou o texto.