Trânsito na rodovia BR-316 prejudica viagem de veranistas

Os engarrafamentos registrados na rodovia BR-316 durante o mês de julho prejudicam a viagem de quem sai de Belém em busca de diversão nos balneários. Com fluxo maior começando às sextas-feiras de manhã, o trânsito parado causa impaciência nos condutores. Alguns deles relatam que já presenciaram congestionamentos com extensão de 20 quilômetros em horários de pico. E as viagens viram um inusitado desafio de paciência - em especial a quem pega a estrada justamente para relaxar nas férias.

Na manhã da última sexta-feira (21), ciclistas, pedestres e condutores reclamaram da lentidão registrada em alguns trechos. Um deles é o das obras do BRT Metropolitano, que avançam para melhorar a mobilidade na Grande Belém. Fabiana de Cássia, 47 anos, parou para abastecer em um posto de gasolina na BR-316, na altura do quilômetro quatro. No carro que ela dirigia, estava o filho, a nora e os dois netos. Todos ansiosos para que chegassem em Mosqueiro. Eles iam retornar no mesmo dia. O problema, para ela, é passar pelo engarrafamento na rodovia. “Muito transtorno. No último final de semana, que eu vim de lá (Mosqueiro) passei quatro horas num trânsito totalmente parado. Os filhos estão todos de férias, tenho que levar para passar”, relatou.

Fabiana de Cássia, 47 anos, parou para abastecer em um posto de gasolina na BR-316 (Ivan Duarte)

Quem sofre dessa mesma dor de cabeça é a comerciante Elizete Cereja Nascimento, 47. O destino dela foi Salinópolis, município no nordeste do Estado, na companhia do marido e dos dois filhos para aproveitar o verão amazônico e as férias escolares. “Senti muita dificuldade ao passar por aqui. Antes de chegar em Marituba, tivemos que cortar o caminho por dentro de um condomínio para sair por fora, porque o trânsito estava intenso. Não dava para chegar em casa. Atrasamos duas horas”, denunciou.

Elizete Cereja Nascimento, 47. O destino dela foi Salinópolis, município no nordeste do Estado, na companhia do marido e dos dois filhos (Ivan Duarte)

O ciclista Jonas Barbosa, 30 anos, morador do bairro Águas Brancas, em Ananindeua, todos os dias vai para o trabalho pedalando pela BR-316. O trabalhador conta que precisa beirar a rodovia, com atenção redobrada, para evitar acidentes. “Os carros não respeitam! No sinal eles avançam quando a gente vai atravessar. A única opção que a gente tem é ir beirando a BR, onde passam muitos carros, eles jogam por fora da BR, e aí a gente tem que se esquivar deles. Eu nunca cheguei a sofrer acidente, mas já presenciei vários”, comentou.

Evitando o estresse

De acordo com a psicóloga Ana Clara Fadel, para evitar estresse no trânsito, o ideal é ter um preparo. “Dormir bem no dia anterior, se alimentar de maneira saudável, se hidratar e enfrentar o trânsito já sabendo que viajar nessa época é complicado são algumas alternativas. Mas também é possível contornar isso, saindo mais cedo, antes dos horários de pico, planejar as melhores rotas… Enfim, tudo isso influencia no controle hormonal dos níveis de estresse”, destaca. “Mas caso ocorra situações de estresse, o ideal é mesmo recorrer aos exercícios de respiração, contar até três e respirar fundo”, acrescenta

O diretor técnico-operacional do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Bento Gouveia, informou que houve um aumento de 10% no fluxo de veículos saindo da Região Metropolitana de Belém (RMB) nos primeiros finais de semana de julho, com média de 2.800 veículos passando por hora na BR-316, a partir de 7h. Até a última sexta (21), a previsão era que o percentual fosse ainda maior ao longo deste fim de semana.

"A gente pede para que as pessoas observem o melhor horário de sair. Na sexta e sábado, quando a BR registra a maior movimentação de saída da cidade, o ideal é pegar a estrada antes das 6h e depois das 21h", orienta o diretor.

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) orienta os condutores a utilizarem rotas de tráfego alternativas na saída de Belém, para evitar os trechos em obras na BR-316. Atualmente, há um desvio para os veículos na altura do km 5, próximo a arena Yamada.

A intervenção, que deve durar até segunda-feira (24), é necessária para execução da travessia da drenagem da rodovia, segundo o NGTM. Para essa obra, a pista de asfalto foi bloqueada e tanto os veículos leves quanto os pesados, devem usar as pistas do BRT Metropolitano por cerca de 150 metros e em seguida retornarem para a BR-316.

"Para os condutores que estão saindo de Belém, podem ser utilizadas rotas alternativas para evitar o trecho em obras no km 5. Uma dessas rotas é a Independência, Avenida Ananin, para sair no km 7, ou a continuação da Independência para sair no km 9 da rodovia BR-316", afirma o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

Retorno

O diretor Bento Gouveia também orienta quanto ao retorno para Belém. Para que os veranistas cheguem em segurança e sem transtorno, o ideal é chegar em Belém até 16h do domingo, e antes das 7h, na segunda.

"Orientamos que as pessoas evitem chegar à RMB depois desse horário porque certamente vai coincidir com o trânsito que já é bastante intenso na BR nesse horário. Seguindo essas orientações, com certeza o retorno para casa será com trânsito muito mais tranquilo", concluiu Gouveia.

Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano

Em nota, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informa que, atualmente, há mais de 900 funcionários atuando em quase 30 frentes de trabalhos do BRT Metropolitano, que segue com a previsão de entrega para o primeiro semestre de 2024. O NGTM informa ainda que os desvios de trânsito são necessários para garantir o fluxo da BR durante as intervenções na rodovia e seguirão acontecendo sempre que for necessário, sempre com o planejamento de manter três faixas de tráfego para os veículos. As intervenções tendem a se intensificar em diferentes horários, o dia inteiro, para aproveitar ao máximo o verão. A orientação do NGTM é que motoristas utilizem rotas alternativas como a Independência, Avenida Ananin, para sair no km 7, ou a continuação da independência para sair no km 9 da rodovia BR-316.