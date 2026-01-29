Capa Jornal Amazônia
Polícia

Protesto bloqueia avenida Augusto Montenegro na noite desta quinta (29) em Belém

A interdição ocorreu nas proximidades de um shopping center, no sentido Belém–Icoaraci

O Liberal
fonte

Sentido Icoaraci ficou bloqueado (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um protesto realizado por um grupo de motociclistas bloqueou a avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém, na noite desta quinta-feira (29). A interdição ocorreu por volta das 19h15 nas proximidades de um shopping center, no sentido Belém–Icoaraci, em manifestação contra constantes blitzes e a aplicação excessiva de multas a condutores. A manifestação durou apenas alguns minutos, conforme informações do Centro Integrado de Operações (Ciop). A Polícia Militar esteve presente no local. 

Informações iniciais que circularam nas redes sociais indicam que a mobilização dos motociclistas - além de entregadores por aplicativo - é uma forma de denunciar a atuação do poder público. Um condutor, em declaração compartilhada nas redes sociais, expressou o descontentamento do grupo.

“Nosso protesto é contra esse governo, contra essa Prefeitura de Belém, contra esses guardas municipais que estão tomando a moto dos pais de família, dos trabalhadores. Isso está demais galera, vamos dar um basta. Hoje estamos aqui, fechando a Augusto Montenegro. Fora Igor Normando!”, disse o motociclista.

Para bloquear a via, os manifestantes utilizaram pneus e atearam fogo, criando uma barreira. Dezenas de pessoas participaram da ação que interrompeu o fluxo de veículos na importante avenida da capital. Durante o ato, vídeos que circulam nas redes sociais mostram um policial militar agredindo uma pessoa na manifestação, enquanto em outro momento um outro homem é empurrado por um oficial. A reportagem solicitou um posicionamento à PM.

Impacto no trânsito

O bloqueio da avenida Augusto Montenegro causou transtornos ao trânsito no perímetro. Veículos que precisavam seguir viagem precisaram utilizar a faixa expressa do BRT para contornar a interdição. A situação resultou na formação de um longo congestionamento no local, afetando a mobilidade dos cidadãos que transitavam pela área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) sobre o caso. A reportagem aguarda retorno. 

