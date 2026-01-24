Pronto Socorro da 14 de Março é palco de tiroteio neste sábado (24)

Pacientes e servidores viveram momentos de terror no Hospital do Pronto Socorro Municipal da travessa 14 de Março (HPSM 14), no bairro do Umarizal, no começo da tarde deste sábado (24), com um tiroteio dentro dessa unidade hospitalar. Um casal de acusados de assalto no centro de Belém foi detido e encaminhado por policiais militares até esse Pronto Socorro Municipal. Ao chegar no local, a mulher conseguiu pegar a arma de um guarda municipal.

Ela fez disparos com a arma de fogo e atingiu uma servidora do Pronto Socorro e um guarda municipal, além de ter dado um tiro para cima. Houve pânico entre pacientes e servidores da unidade hospitalar.

Equipes do 2º BPM e da Rotam conduziram os envolvidos para a Seccional Urbana de São Brás.

A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre esas ocorrência