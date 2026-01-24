Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia
Polícia

Pronto Socorro da 14 de Março é palco de tiroteio neste sábado (24)

Casal preso provoca momentos de pânico dentro dessa unidade hospitalar e deixa duas pessoas feridas

O LIberal
fonte

Pacientes e servidores viveram momentos de pânico no HPSM 14, em Belém (Foto: Redes Sociais)

Pacientes e servidores viveram momentos de terror no  Hospital do Pronto Socorro Municipal da travessa 14 de Março (HPSM 14), no bairro do Umarizal, no começo da tarde deste sábado (24), com um tiroteio dentro dessa unidade hospitalar. Um casal de acusados de assalto no centro de Belém foi detido e encaminhado por policiais militares até esse Pronto Socorro Municipal. Ao chegar no local, a mulher conseguiu pegar a arma de um guarda municipal. 

Ela fez disparos com a arma de fogo e atingiu uma servidora do Pronto Socorro e um guarda municipal, além de ter dado um tiro para cima. Houve pânico entre pacientes e servidores da unidade hospitalar. 

Equipes do 2º BPM e da Rotam conduziram os envolvidos para a Seccional Urbana de São Brás.

A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre esas ocorrência

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

polícia

tiroteio no pronto socorro da 14 de março
Polícia
