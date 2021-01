Promotoria militar vai apurar fuga de cavalos da PM em Belém

A fuga de nove cavalos da Polícia Militar em Belém será investigada pela promotoria militar. Segundo o promotor militar Armando Brasil, um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado para apurar o caso e responsabilizar os culpados. Até o momento, ninguém sabe dizer de que maneira os animais conseguiram se libertar do Regimento de Polícia Montada da PM, no bairro do Mangueirão, e partir em disparada pela avenida Augusto Montenegro.

Segundo Brasil, apenas com a conclusão do inquérito será possível identificar as causas e responsabilidades. "O militar encarregado de zelo e guarda dos cavalos será investigado por dano culposo por infração ao seu dever de cuidado. Não é comum cavalos fugirem do regimento para invadir área urbana", detalhou o promotor militar.

O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (21) e diversos vídeos, que circularam pelas redes sociais, mostram os cavalos correndo pela via expressa do BRT, mas também em outros pontos da cidade. Os nove animais foram recapturados pela Polícia Militar.

O prazo de conclusão do inquérito é de 40 dias, segundo o código de Processo Penal Militar.

Cavalo ferido não será sacrificado

O fujão Corisco, que colidiu com um veículo durante a fuga e ganhou um enorme ferimento em uma das patas, está recebendo tratamento no Centro Médico Veterinário da PMPA. A hipótese do sacrífico do animal já foi descartado pela Polícia Militar.

Corisco, que teve um grande ferimento após colidir com um veículo, recebe cuidados de veterinários da Polícia Militar (Reprodução)

Apesar disso, o animal ficou com a estrutura física comprometida e não será mais usado em serviços de policiamento montado. Com isso, Corisco passará à condição de "Reforma" e, assim que estiver completamente recuperado, estará disponível para adoção responsável mediante assinatura de Termo de Responsabilidade e Registro nos documentos referentes à Carga Viva da PMPA. As informações foram divulgadas pelo Regimento de Polícia Montada da PM, nesta sexta-feira (22).