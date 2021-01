VÍDEO: Cavalos da PM escapam e partem em fuga pela Augusto Montenegro

A fuga de cavalos pertencentes à Polícia Militar, viralizou em aplicativos de mensagens na tarde desta quinta-feira (21). Vídeos dos animais em disparada, pela avenida Augusto Montenegro, mostram o desespero dos equinos após uma fuga.

Augusto Montenegro: Cavalos fugiram do batalhão perto do Mangueirão. pic.twitter.com/O2mq5ldxCE — Belém Trânsito 🐊 (@belemtransito) January 21, 2021

Ainda segundo relatos feitos por uma rede social, dois policiais ainda tentaram resgatar os cavalos, sem sucesso. Internautas ressaltaram o perigo que o fato representava tanto para os animais como para os condutores de veículos que trafegavam pela avenida Augusto Montenegro na hora do incidente.

Nas imagens divulgadas, é possível ver ainda policiais da Cavalaria da PM tentando alcançar os cavalos.

Um perigo na pista... — Marta Braga (@MartaBraga77) January 21, 2021

Em determinado momento, o trânsito chegou a ficar parado em um trecho da via por conta do vai-e-vem dos animais de uma pista a outra, causando congestionamento.

Tadinhos, espero que recuperem logo e sem nenhum ferimento — Ingrid (@ingridbitt) January 21, 2021

Um dos animais teria, inclusive, atingido um veículo que ficou parcialmente destruído. Não há informações de vítimas.

Um dos cavalos que se soltou colidiu com um carro que estava parado no sinal. pic.twitter.com/JcHc1oIODZ — Belém Trânsito 🐊 (@belemtransito) January 21, 2021

Em nota, a Polícia Militar informa que todos os nove cavalos que fugiram do Regimento de Polícia Montada da PM já foram recuperados. Um deles colidiu contra um veículo e está sendo avaliado por veterinários da PM. Os demais passam bem. Os animais escaparam do local quando seriam levados para área de exercícios do RPMont, mas parte da manada se assustou e fugiu do grupo, em direção à rodovia Augusto Montenegro.