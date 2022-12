Professora da rede municipal de Pacajá morre em acidente de trânsito; prefeitura decreta luto

A condutora de um veículo de passeio morreu, ontem (1º), após um dos pneus do carro estourar e ela perder o controle da direção. O acidente ocorre a 10 km da Vila Arataú, distrito de Pacajá, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Edy Shirly Rodrigues, de 41 anos, professora da rede municipal de ensino. A prefeitura do município decretou luto de dois dias em memória da servidora, com suspensão das aulas e expediente da Secretaria Munipal de Educação (Semed). As informações são do Confirma Notícia.

Prefeitura de Pacajá emite nota de pesar e decreta luto até sexta-feira (2) (Divulgação)

Testemunhas afirmaram ao site que a vítima dirigia no sentido Pacajá - Novo Repartimento, quando um dos pneus do veículo estourou, fazendo com que a motorista perdesse o controle e capotasse o carro. A motorista foi arremessada e não resistiu aos ferimentos.

A Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP) também emitiu nota de pesar: "A FVPP lamenta, com profundo pesar, o falecimento da Prof. Edy Shirly, professora da Casa Familiar Rural de Pacajá. Neste momento de tristeza e dor só nos resta pedir a Deus que conforte o coração de seus familiares e amigos, que se encontram acometidos pela dor da perda, dando-lhes forças para superarem este momento difícil e para conviverem com tamanha saudade".

A Redação Integrada d'O Liberal solicitou informações à Polícia Civil sobre as investigações do caso e aguarda um retorno.