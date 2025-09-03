Professor suspeito de estuprar as alunas e as próprias filhas é preso no bairro da Terra Firme

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um professor investigado por estupro de vulnerável, em Goianésia do Pará, no sudeste paraense, na última terça-feira, 2. Ele foi localizado no bairro da Terra Firme, em Belém.

Intitulada “Quadro Negro”, a operação foi deflagrada pela delegacia do município de Goianésia do Pará e contou com apoio da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, da Seccional Urbana de Tucuruí, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

Segundo a Polícia Civil, contra o homem havia um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em aberto.

Ainda de acordo com a polícia, o professor é investigado pela prática de crimes sexuais contra a dignidade sexual de algumas alunas. “Além disso, surgiram elementos que apontam possível abuso sexual contra suas próprias filhas, bem como o armazenamento de material pornográfico infantil envolvendo as vítimas”, informou a Polícia Civil.

Após a expedição das medidas cautelares, as equipes policiais foram ao endereço do investigado, no município de Goianésia do Pará. No entanto, ele não foi localizado. Diligências continuaram e foi possível identificar que o sujeito estava escondido no bairro Terra Firme, no município de Belém.

Ele foi encontrado, preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva e conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe.