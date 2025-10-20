Capa Jornal Amazônia
Homem é morto a tiros dentro de bar por suspeito de bicicleta em Altamira

O crime ocorreu no bairro Bela Vista, quando a vítima foi surpreendida pelo suspeito

Homem é morto a tiros dentro de bar por suspeito de bicicleta em Altamira. (Foto: A Voz do Xingu)

Um homem identificado como Ruan Miranda dos Santos foi assassinado a tiros dentro de um bar em Altamira, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu no bairro Bela Vista, na madrugada de domingo (19), quando a vítima foi alvejada por um suspeito que estava em uma bicicleta. Ruan morreu na hora.

O estabelecimento onde a vítima estava no momento do crime fica localizado na Avenida Circulação Perimetral. De acordo com as informações iniciais, o assassinato aconteceu por volta de 00h10. A vítima bebia sozinha na distribuidora quando o suspeito chegou, sacou a arma e fez os disparos. Ainda conforme as informações preliminares, ao menos dois tiros atingiram a região da cabeça de Ruan. O suspeito fugiu após o homicídio.

A Polícia Militar foi acionada por moradores da área e, quando chegou ao local, encontrou a vítima sem sinais vitais. O local foi isolado por uma equipe policial e outros agentes iniciaram rondas pela área, na tentativa de encontrar o autor dos tiros. No entanto, ninguém foi localizado ou preso. A Polícia Científica foi acionada e realizou a remoção do corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia.

Não há mais informações sobre qual seria a motivação para o crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

homem morto a tiros

homicídio em altamira
Polícia
