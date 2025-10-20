Homem é encontrado morto com sinais de violência em área de mata de Capanema
O corpo foi localizado na manhã de domingo (19), às margens da BR-316
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado em uma área de mata às margens da BR-316, em Capanema, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o cadáver foi encontrado na manhã de domingo (19) e apresentava sinais de violência. Ainda não há detalhes sobre as causas da morte.
De acordo com os relatos preliminares, o corpo estava coberto por uma lona em uma área de matagal, atrás de vários outdoors na rodovia. Uma pessoa que passava pela área se deparou com o corpo e acionou a Polícia Militar. A região da cabeça da vítima apresentava sinais de violência e manchas de sangue. No entanto, não foi possível verificar marcas de tiros ou lesões por objetos cortantes. O homem estava vestido com camisa e bermuda.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para realizar a verificação no corpo e constatar o óbito. A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia no corpo e na área onde o cadáver estava, além da remoção ao Instituto Médico Legal de Castanhal. Por ser uma área de mata e com poucas casas próximas, não há como verificar câmeras. Imagens de tatuagens que a vítima tinha no corpo circulam nas redes sociais como uma maneira de tentar auxiliar na localização de familiares.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
