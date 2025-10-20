Colisão entre carro e moto termina com morte em Canaã dos Carajás

Um acidente de trânsito registrado no domingo (19/10) terminou com a morte de uma pessoa, que não teve a identidade divulgada, em Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará. Um carro e uma motocicleta colidiram entre si. No momento, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

Conforme o portal Fala Sério Carajás, a moto pegou fogo após o impacto com o automóvel. Equipes de socorro foram acionadas para atender à ocorrência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

