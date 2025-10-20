Mulher morre após ser esfaqueada em Xinguara; companheiro é o principal suspeito e está foragido
Em 24 horas, dois feminicídios ocorreram no município
Poliana Lustosa dos Santos foi morta com uma facada no sábado (18/10), em Xinguara, no sul do Pará. O principal suspeito é companheiro dela, Jhonatan Vieira Araújo, que está foragido. Em 24 horas, dois feminicídios ocorreram no município. O outro caso aconteceu no domingo (19/10), quando uma jovem de 22 anos foi assassinada a facadas.
Por volta das 18h15, a Polícia Militar foi informada de que Poliana tinha dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), vítima de perfuração por arma branca. Os agentes se deslocaram até a unidade e constataram que a mulher apresentava um ferimento provocado por instrumento perfurocortante na região do abdômen. De acordo com a PM, Poliana precisou ser entubada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Logo depois, a polícia foi até a casa da vítima. No local, os militares conversaram com a cunhada de Poliana e irmã do suspeito. Ela, conforme as autoridades, disse que Jhonatan teria desferido o golpe de faca contra a cunhada.
Com isso, a Polícia Militar iniciou as buscas pelo suspeito. Porém, ele ainda não foi encontrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.
Segundo feminicídio
No domingo (19/10), Maria Alice de Souza Feitosa foi morta a facadas em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista, em Xinguara.
Testemunhas informaram aos policiais que o autor do crime estaria escondido em um dos quartos da vila. Com o apoio de outras equipes, a PM fez o cerco no local e localizou o suspeito, identificado como Cosmo Bezerra de Andrade, de 25 anos. Ele se rendeu sem resistência e confessou ter matado a companheira.
