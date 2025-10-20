Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher morre após ser esfaqueada em Xinguara; companheiro é o principal suspeito e está foragido

Em 24 horas, dois feminicídios ocorreram no município

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o principal suspeito de cometer o crime. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Poliana Lustosa dos Santos foi morta com uma facada no sábado (18/10), em Xinguara, no sul do Pará. O principal suspeito é companheiro dela, Jhonatan Vieira Araújo, que está foragido. Em 24 horas, dois feminicídios ocorreram no município. O outro caso aconteceu no domingo (19/10), quando uma jovem de 22 anos foi assassinada a facadas.

Por volta das 18h15, a Polícia Militar foi informada de que Poliana tinha dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), vítima de perfuração por arma branca. Os agentes se deslocaram até a unidade e constataram que a mulher apresentava um ferimento provocado por instrumento perfurocortante na região do abdômen. De acordo com a PM, Poliana precisou ser entubada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

VEJA MAIS

image Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão em Santarém
O caso ocorreu na noite deste domingo (19/10). O Samu foi acionado e realizou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao PSM

image Briga entre irmãos termina em morte no nordeste do Pará
A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (19/10), na Vila Baixa da Égua, zona rural de Nova Esperança do Piriá

Logo depois, a polícia foi até a casa da vítima. No local, os militares conversaram com a cunhada de Poliana e irmã do suspeito. Ela, conforme as autoridades, disse que Jhonatan teria desferido o golpe de faca contra a cunhada.

Com isso, a Polícia Militar iniciou as buscas pelo suspeito. Porém, ele ainda não foi encontrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Segundo feminicídio

No domingo (19/10), Maria Alice de Souza Feitosa foi morta a facadas em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista, em Xinguara.

Testemunhas informaram aos policiais que o autor do crime estaria escondido em um dos quartos da vila. Com o apoio de outras equipes, a PM fez o cerco no local e localizou o suspeito, identificado como Cosmo Bezerra de Andrade, de 25 anos. Ele se rendeu sem resistência e confessou ter matado a companheira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher morre

após ser esfaqueada

xinguara

companheiro

principal suspeito

foragido
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre carro e moto termina com morte em Canaã dos Carajás

No momento, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas

20.10.25 14h48

POLÍCIA

Ex-candidato a vereador, 'Branco' é morto a tiros no Acará

A suspeita da perícia é de que a arma utilizada no crime tenha sido caseira

20.10.25 14h33

POLÍCIA

Mulher morre após ser esfaqueada em Xinguara; companheiro é o principal suspeito e está foragido

Em 24 horas, dois feminicídios ocorreram no município

20.10.25 13h50

ACIDENTE

Carro é incendiado por populares após atingir casal e criança em Tracuateua

O caso foi registrado na noite de domingo (19)

20.10.25 12h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro de kitnet em Xinguara

O crime ocorreu por volta das 18h45, em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista

19.10.25 22h57

HOMICÍDIO

Dupla invade casa e mata mulher a tiros em Santa Maria do Pará

O crime ocorreu na tarde de domingo (19), quando a vítima e o companheiro estavam no imóvel

20.10.25 9h43

ACIDENTE

Motorista por aplicativo morre após colisão com caminhonete em Parauapebas

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica

20.10.25 8h55

ACIDENTE

Carro é incendiado por populares após atingir casal e criança em Tracuateua

O caso foi registrado na noite de domingo (19)

20.10.25 12h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda