Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão em Santarém

O caso ocorreu na noite deste domingo (19/10). O Samu foi acionado e realizou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao PSM

Da Redação
fonte

Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão em Santarém (Foto: Reprodução/SOS Santarém)

Um homem foi esfaqueado pela própria companheira durante uma briga na noite deste domingo (19/10), na rua Antônio Zumbi, bairro Urumari, na zona leste de Santarém, oeste do Pará. Ambos não tiveram os nomes divulgados pelas autoridades locais. Com informações da página SOS Santarém.

De acordo com informações repassadas à imprensa, o casal teria se desentendido e, durante a discussão, a mulher desferiu uma facada contra o marido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao Pronto Socorro Municipal (PSM).

Após o crime, a mulher foi detida e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde prestou depoimento. Ela alegou ter agido em legítima defesa. O estado de saúde do homem não foi informado até o momento.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à assessoria de comunicação da Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esfaqueado

santarém

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão em Santarém

O caso ocorreu na noite deste domingo (19/10). O Samu foi acionado e realizou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao PSM

19.10.25 21h07

POLÍCIA

Briga entre irmãos termina em morte no nordeste do Pará

A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (19/10), na Vila Baixa da Égua, zona rural de Nova Esperança do Piriá

19.10.25 20h07

POLÍCIA

Homem baleado é socorrido em estado grave em Parauapebas

Moradores da Rua 09 acionaram a Polícia Militar após encontrarem um homem gravemente ferido e pedindo ajuda no meio da via

19.10.25 18h55

POLÍCIA

Motociclista embriagado e sem capacete avança sobre policiais durante o Círio de Nazaré, em Marabá

O motociclista foi detido no local e conduzido à viatura.

19.10.25 15h33

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Motociclista embriagado e sem capacete avança sobre policiais durante o Círio de Nazaré, em Marabá

O motociclista foi detido no local e conduzido à viatura.

19.10.25 15h33

DESCRIMINAÇÃO RELIGIOSA

A cada dois dias, cerca de um caso de intolerância religiosa é registrado no Pará

A média é feita a partir dos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) de que, de janeiro a agosto de 2025, 128 ocorrências desta natureza foram computadas

18.10.25 18h00

POLÍCIA

Homem baleado é socorrido em estado grave em Parauapebas

Moradores da Rua 09 acionaram a Polícia Militar após encontrarem um homem gravemente ferido e pedindo ajuda no meio da via

19.10.25 18h55

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em frente à conveniência de Icoaraci

O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (17)

17.10.25 15h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda