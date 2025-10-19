Homem é esfaqueado pela companheira durante discussão em Santarém

Um homem foi esfaqueado pela própria companheira durante uma briga na noite deste domingo (19/10), na rua Antônio Zumbi, bairro Urumari, na zona leste de Santarém, oeste do Pará. Ambos não tiveram os nomes divulgados pelas autoridades locais. Com informações da página SOS Santarém.

De acordo com informações repassadas à imprensa, o casal teria se desentendido e, durante a discussão, a mulher desferiu uma facada contra o marido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao Pronto Socorro Municipal (PSM).

Após o crime, a mulher foi detida e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde prestou depoimento. Ela alegou ter agido em legítima defesa. O estado de saúde do homem não foi informado até o momento.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à assessoria de comunicação da Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.