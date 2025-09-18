Capa Jornal Amazônia
Professor de inglês é preso por suspeita de estuprar adolescente em escolar particular de Belém

Segundo a Polícia Civil, a aluna era coagida psicologicamente pelo educador, que se aproveita dessa função

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito (de camisa cor de vinho) sendo conduzido por policiais. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um professor de inglês, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (18/9) por suspeita de estuprar uma aluna de 15 anos em uma escola particular de Belém.  A prisão ocorreu no âmbito da operação “Última Aula”, a qual cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

A delegada Emanuela Amorim, titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), detalhou que o suspeito se aproveitava da posição de educador para se aproximar da vítima. “A investigação comprovou que a vítima era coagida psicologicamente pelo investigado, mesmo apresentando sintomas de ansiedade e queda de pressão arterial”, explicou.

Diante das provas obtidas durante a investigação do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que foi localizado em sua residência.  “A investigação reuniu provas como mensagens trocadas, depoimentos de testemunhas, escuta especializada da vítima e relatos de familiares que confirmaram as mudanças emocionais da adolescente após os crimes”, esclareceu o delegado João Castanho, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca/CPC). 

Após o cumprimento dos mandados, o suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

