Primeira dama de Abel Figueiredo é encontrada morta em Marabá

Uma mulher, identificada como Suzi Barbosa de Souza, foi encontrada morta, na segunda-feira (26), no banheiro da casa onde morava em Marabá, sudeste do Pará. Ela era gerente de uma unidade da Caixa no município e esposa do prefeito de Abel Figueiredo, Antônio Calhau. As informações são do Debate Carajás.

Por meio de nota, a prefeitura de Abel Figueiredo lamentou a morte da primeira dama. "É com profundo pesar que recebemos a triste notícia da nossa primeira dama. Nossos sentimentos e solidariedade, que Deus conforte o coração do nosso prefeito Antônio Calhau, seus filhos, familiares e amigos nesse momento de dor. Uma pessoa muito querida por todos", diz a nota.

As causas da morte ainda não foram divulgadas. Porém, de acordo com o portal local, a suspeita é de que a gerente bancária tenha sido vítima de infarto fulminante.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo. Um inquérito policial também deve investigar o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações às polícias Civil e Militar sobre a investigação do caso e aguarda um posicionamento.