Sobe para 10 número de veículos que caíram de ponte entre Tocantins e Maranhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Tocantins aumentou para dez veículos desaparecidos no desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os estados do Maranhão e Tocantins pela rodovia BR-226. A ponde desabou no último domingo (22/12) por volta das 14h30. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e demais órgãos competentes estão no local avaliando a situação e prestando os atendimentos necessários.

Veja o que se sabe sobre desabamento de ponte entre Maranhão e Tocantins

Por meio de nota a PRF detalhou os veículos desaparecidos. "Até o momento, foi identificado que pelo menos 10 veículos caíram no rio: quatro caminhões, três automóveis e três motocicletas. Equipes de resgate retiraram duas pessoas das águas: um homem de 36 anos, com ferimentos, e uma mulher de 25 anos, sem vida. Pelo menos outras 14 pessoas permanecem desaparecidas, e as buscas seguem em andamento", diz a nota.

Na manhã desta segunda-feira (23/12), a PRF juntamente com Marinha do Brasil, Bombeiros Militares e outros órgãos de apoio se reuniram para definir estratégias para continuidade das buscas. Mergulhadores especializados já estão no local.

A tragédia desabou na tarde do último domingo (22), provocando uma tragédia com ao menos duas mortes confirmadas e 14 desaparecidos. Entre as vítimas, estão três paraenses, incluindo uma criança de 11 anos.