PRF recupera 12 motocicletas roubadas e adulteradas em Uruará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 12 motocicletas com sinais de identificação adulterados ou registro de roubo e furto na BR-230, no município de Uruará, no sudoeste do Pará. O confisco dos veículos é fruto de uma operação conjunta de combate a fraudes veiculares com a Polícia Militar (PM-PA), Polícia Civil (PC-PA), SEMUTRAN, SETRAN, DMT, SMP e DEMUTRAN.

De acordo com a PRF, o objetivo da operação é recuperar veículos roubados ou furtados e também fortalecer a cooperação entre as instituições envolvidas, ampliando as ações de combate ao crime para garantir a segurança pública e proteger a vida dos cidadãos nas rodovias do estado.

Os veículos e seus respectivos condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Uruará para a realização dos procedimentos cabíveis.

Furto e a punição

O furto é considerado um crime contra o patrimônio, que consiste em “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”, tendo uma pena de um a quatro anos de reclusão, e multa, conforme o Código Penal Brasileiro.

Caso o delito seja cometido “com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; com emprego de chave falsa; mediante concurso de duas ou mais pessoas; acontece o furto qualificado. Se a conduta se enquadrar em alguma dessas modalidades, a punição é mais rigorosa, podendo ser de dois a oito anos, além de multa.