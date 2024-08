PRF apreende 140 toneladas de minério ilegal em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 140 toneladas de minério ilegal do tipo manganês, durante fiscalização no quilômetro 128 da BR-230, no município de Marabá, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na quinta-feira (17).

Após consulta no sistema, a equipe verificou que a empresa extratora não possuía licença de operação válida, caracterizando assim o transporte ilegal.

Diante dos fatos, os condutores, os veículos e a carga foram conduzidos e apresentados à delegacia de Polícia Federal de Marabá, a fim de que fossem tomados todos os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de Usurpação de Bens da União.