PRF prende quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos no sudeste paraense. A prisão aconteceu durante uma fiscalização no km 323 da BR-155, feita em conjunto com a Polícia Civil de Marabá e de Parauapebas, na última quinta-feira (30).

VEJA MAIS

A equipe da PRF recebeu a informação de que um veículo Nissan/V-drive, de cor cinza, estaria transportando suspeitos de envolvimento na prática de extorsão que teria como principais vítimas idosos residentes no município de Parauapebas. O grupo estaria se deslocando para Marabá, provavelmente com o intuito de fazer novas vítimas.

O veículo foi abordado pela PRF por volta das 13 horas. Os três ocupantes do Nissan negaram todas as acusações, mas apresentaram informações inconsistentes aos questionamentos dos policiais. Durante os procedimentos, também foi encontrada a quantia de R$ 3 mil em espécie, sem origem declarada.

Suspeitos são acusados de integrar organização criminosa

Os três homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Marabá, onde confessaram os crimes,. Um dos envolvidos apresentou uma identificação falsa, e também foi autuado também por esse delito.

Segundo a Polícia Civil, os três fazem parte de uma organização criminosa que comete crimes de estelionato e tem por vítimas preferenciais pessoas idosas, que são mais facilmente ludibriadas. O golpe consite em fazê-las acreditar que foram premiadas com um bilhete de loteria, e que precisam ir até um caixa eletrônico para sacar o valor do prêmio. É nessa etapa do golpe que eles aproveitam para "oferecer ajuda" e acabam tendo acesso aos dados bancários dos correntistas.

As investigações apontam se tratar de uma organização criminosa com atuação em todo o Brasil, movimentando-se todos os meses por vários municípios de diferentes estados, cometendo os mesmos crimes.