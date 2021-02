PRF prende homem por receptação de veículo em Tucuruí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no município de Tucuruí (PA), um homem pelo crime de receptação e adulteração dos sinais identificadores veicular. O flagrante, por volta das 9h40 de segunda-feira (1º), ocorreu durante uma fiscalização de rotina. Uma equipe da PRF avistou um veículo Fiat Strada, sem o lacre na placa traseira. E, durante os procedimentos de fiscalização, os policiais identificaram que havia inúmeros sinais de adulterações nos elementos identificadores do veículo.

A PRF informou que, após análise minuciosa, identificou que o Fiat Strada pertencia a uma empresa de aluguel de veículos. O condutor contou aos policiais que havia comprado o carro há aproximadamente três anos, por R$ 6 mil, e que não sabia da origem do veículo. “Diante do exposto, a princípio, a ocorrência dos crimes de receptação (artigo 180, do Código Penal), e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, também do Código Penal), além da provável apropriação indébita, o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí para os procedimentos”, informou a PRF.