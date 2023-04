PRF inicia 'Operação Tiradentes 2023' no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à Operação Tiradentes 2023, na madrugada desta quinta-feira (20), no Pará. Objetivo da ação é garantir a segurança nas rodovias federais do estado durante o feriado prolongado. O trabalho segue até a meia-noite de domingo (23).

A operação vai contar com reforço no policiamento ostensivo e preventivo em trechos estratégicos das rodovias federais durante os horários de maior incidência de acidentes graves e flagrantes de alcoolemia.

Segundo a PRF, serão realizadas fiscalizações de trânsito com o intuito de coibir infrações como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, falta de uso do cinto de segurança e capacete. A intenção é assegurar aos usuários segurança, conforto e fluidez no trânsito na saída aos balneários e no retorno para os seus municípios.

Um dos focos do trabalho da PRF no Pará este ano, está nas ultrapassagens proibidas, causa de muitos acidentes com mortes nas rodovias. No período de janeiro a março deste ano, foram registradas 1.930 autuações por ultrapassagens indevidas, feitas pela PRF no Pará: o que representa um aumento de 33% se comparado ao mesmo período do ano passado.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF também intensificará o combate aos crimes, com a realização de ações de repressão ao tráfico de drogas, armas, crimes ambientais e relacionados a direitos humanos.

Também serão realizados comandos educativos, a fim de orientar os usuários das rodovias sobre boas práticas no trânsito e direção responsável.

A PRF no Pará faz algumas recomendações para os motoristas que vão viajar no feriado: