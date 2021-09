PRF flagra motorista sob efeito de anfetamina em Altamira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na última terça-feira (14), um motorista dirigindo possivelmente sob efeito de anfetamina, no quilômetro 630 da BR-230, em Altamira, no sudoeste paraense.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe notou o comportamento suspeito do condutor, que apresentava fala desconexa, falta de equilíbrio e olhos vermelhos.

Após a suspeita do condutor estar dirigindo com a sua capacidade psicomotora alterada, foi realizada uma vistoria na cabine do veículo onde foram encontrados seis comprimidos de anfetamina (Nóbesio Extra Forte).

Diante dos fatos, o condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado.

De acordo com dados levantados pela PRF, somente este ano no estado, 3.019 unidades de comprimidos de anfetaminas já foram apreendidas nas rodovias federais do Pará.