PRF apreende mais de sete quilos de ouro de origem ilegal em Itaituba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 7,2 kg de ouro ilegal durante fiscalização no KM 1098 da BR-230, em Itaituba, no sudoeste do Pará, na tarde desta sexta-feira (9). Um homem foi preso.

O flagrante foi registrado durante abordagem a um ônibus intermunicipal. Durante a fiscalização foi constatado que um dos passageiros tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça e, durante a revista, foram localizados 7,2 kg de ouro escondido na parte interior da calça e dentro dos sapatos do suspeito.

O ouro não tinha documentação e nem indicação de origem. Com isso, todo o material apreendido e o preso foram apresentados à Polícia Federal em Itaituba, para realização dos procedimentos cabíveis.