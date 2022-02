PRF apreende cerca de 43 quilos de cocaína em Santa Izabel do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 43 quilos de cocaína e uma pistola, nesta segunda-feira (07), durante abordagem no quilômetro 47 da rodovia BR-316, no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Um prejuízo estimado em mais de R$ 7 milhões para o crime organizado.

Durante atividade de ronda na rodovia, a equipe avistou um veículo modelo Toyota Hilux, de cor prata, que realizou mudança de faixa de trânsito sem a devida sinalização, fato que levou a abordagem.

Nos procedimentos de fiscalização, foram encontradas algumas irregularidades administrativas, motivo pelo qual a equipe encaminhou o motorista e o veículo para a Unidade Operacional da PRF (UOP) em Castanhal (PA), para a realização dos procedimentos cabíveis.

Ação contou com o apoio do Scott, cão farejador que pertence ao canil da Guarda Civil de Castanhal (PRF)

Já na UOP, o condutor apresentou evidente nervosismo ao ser perguntado sobre a motivação de sua viagem. Em vistoria à carroceria do veículo, a equipe constatou haver um fundo falso.

Após buscas minuciosas, foram encontrados 41 tabletes de cocaína, pesando 43,100kg, bem como uma pistola Glock G19 com 2 carregadores. A ação contou com o apoio do Scott, cão farejador da Guarda Civil Municipal de Castanhal (PA).

Questionado, o homem afirmou que levaria a droga para o estado do Maranhão e receberia a quantia de R$ 3 mil pelo transporte. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado junto a droga e a pistola, para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel do Pará, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.