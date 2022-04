PRF apreende caminhão com cerca de 20 m³ de madeira ilegal, em Dom Eliseu

​A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 20 m³ de madeira sendo transportados ilegalmente, durante fiscalização no quilômetro 36 da BR-010, no município de Dom Eliseu, no nordeste do Estado. O flagrante ocorreu na última quarta-feira (6).

VEJA MAIS

Durante a abordagem a um caminhão, de cor branca, a equipe solicitou ao condutor do veículo a documentação necessária para o transporte da carga, que era composta por diversas espécies de madeira em toras. O homem afirmou não possuir os documentos.

A carga e o veículo foram encaminhados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Dom Eliseu, para a realização dos procedimentos cabíveis. O condutor do veículo assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Foi constatada, a princípio, a ocorrência de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida, segundo o artigo 46 da Lei nº 9.605, de Crimes Ambientais. A pena para quem comete esse tipo de crime é de detenção de seis meses a um ano, além do p​​agamento de multa.