PRF apreende 80 m³ de madeira ilegal em fiscalização na BR-230, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas cargas ilegais de madeira serrada, totalizando 80 metros cúbicos, que estavam sendo transportadas ilegalmente na BR-230, no município de Marabá, sudeste do Pará. As apreensões aconteceram em ocorrências diferentes, mas ambas no domingo (27/4).

Por volta das 02h, durante uma fiscalização no quilômetro 110, uma equipe da PRF abordou um caminhão que transportada madeira serrada com destino ao estado de Goiás. Na inspeção, o condutor alegou não possuir documento que comprovasse a legalidade da madeira, segundo a PRF. A medicação revelou um total de 36 m³ de madeira.

VEJA MAIS

Na segunda ocorrência, já por volta das 04h, uma carreta que transportava madeira serrada foi abordada pelos policiais no quilômetro 108, com destino ao estado da Bahia. Após inspeção da carga, constatou-se que a espécie transportada divergia daquele que estava declarada na Guia Florestal, e a medição revelou um volume de 44 m³, ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal.

As cargas foram encaminhadas para os órgãos ambientais competentes de Marabá para os procedimentos legais. Os motoristas envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer em juízo conforme solicitado, respondendo, em tese, por crime ambiental.