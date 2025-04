PRF apreende mais de 2,7 mil explosivos que seriam usados em ataques a bancos no Pará

Aproximadamente 2.760 mil bisnagas de material explosivo destinadas a ataques a bancos no Pará foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado (12/4). Os explosivos, do tipo emulsão encartuchada, foram encontrados no porta-malas e no banco traseiro de um carro no km 1089 da BR-163, em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá.

Conforme a PRF, por volta das 23h, as equipes localizaram uma caminhonete Toyota transportando a grande quantidade de explosivos. Dois homens que estavam no carro, ao serem questionados, informaram à polícia que tinham como destino Moraes Almeida, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará. A ação policial faz parte do combate ao crime organizado.

Ainda de acordo com a polícia, esse tipo de substância é utilizado por quadrilhas especializadas em arrombamentos de bancos e caixas eletrônicos, pois é um material com alto poder de detonação e destruição. Os dois homens que ocupavam a caminhonete foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte. Segundo a PRF, eles podem responder pelo crime de transporte ilegal de explosivos, previsto no artigo 16, III, da Lei 10.826/2003. A Polícia Civil investigará o caso para identificar outros membros da quadrilha e apurar a origem e o destino dos explosivos.