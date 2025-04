PRF apreende carvão e madeira ilegal durante fiscalização na BR-230, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de carvão e outra de madeira sendo transportadas ilegalmente na BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará. As apreensões aconteceram na terça-feira (15/4) e na quarta (16/4).

A primeira ocorrência aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 110, uma equipe da PRF abordou um caminhão Scania que transportava carvão vegetal de várias espécies nativas. Na inspeção, o condutor alegou não possuir documento que comprovasse a legalidade da carga, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A medicação revelou um total de 120 m³ de carvão.

Já a segunda ocorrência ocorreu na madrugada desta quarta-feira (16), por volta das 1h40, quando uma carreta Mercedes-benz que transportava madeira serrada foi abordada pelos policiais no quilômetro 112. De acordo com a PRF, após inspeção da carga, foi constatado que a carga não possuía nota fiscal e Guia Florestal (GF), e a medição revelou um volume de 34 m³.

As cargas foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá (SEMMA) para os procedimentos legais. Os motoristas envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer em juízo conforme solicitado, respondendo, em tese, por crime ambiental.